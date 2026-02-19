La litigata nel bar degenera in rissa con botte una mazza e una roncola

Una lite in un bar di Storo si è trasformata in una violenta rissa, con l’uso di una mazza e di una roncola. La rissa è scoppiata nella notte tra il 7 e l’8 novembre dello scorso anno, scatenando un caos che ha coinvolto quattro uomini tra i 19 e i 47 anni. Dopo mesi di indagini, i carabinieri di Riva e Storo hanno identificato e denunciato i responsabili, che ora devono rispondere di aggressione e possesso di armi improprie. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Ci sono volute diverse settimane per ricostruire l'esatta dinamica e dare a un volto ai quattro partecipanti al violento alterco, tutti denunciati da carabinieri per rissa aggravata e porto di oggetti atti ad offendere Tutto, come detto, risale alla notte tra il 7 e l’8 novembre. Da Storo era partita la segnalazione al 112 di una violentissima rissa in atto tra quattro persone per le strade del paese. I carabinieri hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del centro storico che hanno immortalato la scena; da qui, il passo successivo è stata l’individuazione dei partecipanti.🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Rissa nel bar degenera in accoltellamento: scatta Dacur di tre anni per l’aggressore Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La litigata nel bar degenera in rissa con botte, una mazza e una roncola: quattro denunciati a Storo; La cena (dei vip) a base di champagne finisce in rissa. Secchio del ghiaccio tirato in testa all’amica, arriva l’ambulanza. Rossella Canadè Litigio tra due studenti alla fermata del bus degenera in botte. Intervengono i carabinieri facebook