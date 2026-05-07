Sfida a 113 metri sotto il mare | scava la fresa per il treno veloce

Una sfida estrema si svolge a 113 metri sotto il livello del mare, dove una fresa sta lavorando per scavare il percorso di un nuovo treno ad alta velocità. La missione prevede di attraversare sei zone di faglia sottomarine e di affrontare la pressione dell’acqua, richiedendo l’utilizzo di tecnologie avanzate per proteggere il tunnel. Il progetto coinvolge operazioni complesse e sistemi di sicurezza innovativi per garantire il completamento della tratta.

? Cosa scoprirai Come farà la fresa a superare sei zone di faglia sottomarine?. Quali tecnologie proteggeranno il tunnel dalla pressione idrica a 113 metri?. Quanto tempo risparmieranno i passeggeri grazie al nuovo collegamento sottomarino?. Perché questo progetto cambierà la geografia economica della Greater Bay Area?.? In Breve Percorso di 116 km ridurrà il viaggio Shenzhen-Jiangmen a meno di sessanta minuti.. Progetto Stretto di Bohai prevede costi tra 220 e 300 miliardi di yuan.. Tragitto via terra da sei ore diventerà di 40 minuti a 250 kmh.. Possibile operatività linea Bohai prevista intorno all'anno 2035.. La fresa meccanica Shenjiang-1 ha raggiunto i 113 metri sotto il fondale dell’estuario del fiume delle Perle, segnando un passo decisivo per il primo treno ad alta velocità sottomarino tra Shenzhen e Jiangmen.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sfida a 113 metri sotto il mare: scava la fresa per il treno veloce Notizie correlate Moncenisio: consegnata la fresa da 235 metri per lo scavoOggi, 11 marzo 2026, si è svolta la consegna ufficiale della prima maxi fresa destinata al versante italiano del tunnel di base del Moncenisio,... Sotto il mare a 250 all’ora: iniziato lo scavo per costruire il primo treno sottomarino ad alta velocità, collegherà Shenzhen e JiangmenSembra il classico convoglio partorito dalla mente di uno sceneggiatore di fantascienza, il tipico mezzo di trasporto di un futuro remoto progettato...