Moncenisio | consegnata la fresa da 235 metri per lo scavo

Oggi a Moncenisio è stata consegnata ufficialmente la prima maxi fresa lunga 235 metri, destinata allo scavo del tunnel di base. Si tratta di un’operazione importante per l’avanzamento dei lavori sul versante italiano del progetto. La consegna ha coinvolto le aziende e le autorità responsabili dell’esecuzione dell’opera. L’attrezzatura sarà impiegata nelle prossime fasi di scavo del tunnel ferroviario.

Oggi, 11 marzo 2026, si è svolta la consegna ufficiale della prima maxi fresa destinata al versante italiano del tunnel di base del Moncenisio, un'opera strategica per il corridoio ferroviario Torino-Lione. La macchina, costruita in Germania e pronta per essere trasportata a Chiomonte, segna l'inizio di una fase accelerata degli scavi che vedrà operare sette frese contemporaneamente nei prossimi anni. Questa consegna non è solo un evento tecnico ma rappresenta un punto di svolta per le infrastrutture nazionali, confermando che i lavori hanno già superato i 47 km di gallerie realizzate e che l'opera sta entrando nel vivo della sua realizzazione concreta.