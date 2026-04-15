Commando armato assalta un camion di elettrodomestici inseguimento a Tommaso Natale | un arresto

Un commando armato ha assaltato un camion di elettrodomestici durante un tentativo di furto che si è concluso con un inseguimento a Tommaso Natale. Il piano prevedeva di bloccare il veicolo, minacciare l’autotrasportatore con una pistola e sottrarre un carico di apparecchiature del valore di centinaia di migliaia di euro, tra cui frigoriferi, lavastoviglie e impianti di condizionamento. Durante l’azione, è stato effettuato un arresto.

Doveva essere un colpo mordi e fuggi: il piano prevedeva di bloccare un furgone, minacciare l’autotrasportatore con una pistola e rubargli un carico da centinaia di migliaia di euro tra frigo, lavastoviglie, impianti di condizionamento e altro ancora. Non avevano però fatto i conti con l’impianto.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Commando armato assalta portavalori e ingaggia conflitto a fuoco coi carabinieriSQUINZANO – Un commando composto da almeno quattro individui armati ha assaltato nella mattinata di oggi, lungo la via che collega Brindisi a Lecce,... Maxi furto da Prada: commando armato assalta lo stabilimento e ruba centinaia di scarpe griffate per svariate migliaia di euroUn “commando” di almeno sei persone, un ingresso sfondato utilizzando dei veicoli come ariete e una barriera di furgoni rubati posizionati di...