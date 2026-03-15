Vomero chiusi 4 bar e pizzerie tra Luca Giordano piazza Vanvitelli e via Scarlatti | dehors aperti dopo le diffide
Nel quartiere Vomero, quattro locali tra via Luca Giordano, piazza Vanvitelli e via Scarlatti sono stati chiusi per tre giorni. La sospensione riguarda bar, pizzerie e gelaterie, decisa dal Comune in seguito ai controlli della Polizia Locale. I dehors sono rimasti aperti dopo aver ricevuto le diffide. La chiusura riguarda esercizi coinvolti in controlli recenti.
Sospesi per 3 giorni 4 bar, pizzerie e gelaterie a via Luca Giordano, via Scarlatti, via Alvino e piazza Vanvitelli: la decisione del Comune dopo i controlli di Polizia Locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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