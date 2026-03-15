Vomero chiusi 4 bar e pizzerie tra Luca Giordano piazza Vanvitelli e via Scarlatti | dehors aperti dopo le diffide

Nel quartiere Vomero, quattro locali tra via Luca Giordano, piazza Vanvitelli e via Scarlatti sono stati chiusi per tre giorni. La sospensione riguarda bar, pizzerie e gelaterie, decisa dal Comune in seguito ai controlli della Polizia Locale. I dehors sono rimasti aperti dopo aver ricevuto le diffide. La chiusura riguarda esercizi coinvolti in controlli recenti.