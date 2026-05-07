Settimana delle culture all' Archivio storico comunale si presenta il libro di poesie di Daniele Benfante Moretto
Sabato 9 maggio, nell’ambito della 15esima edizione della Settimana delle Culture di Palermo, si svolgerà una presentazione presso l’Archivio Storico Comunale di via Maqueda 157. Verrà presentato il libro di poesie intitolato “Le acque luminose delle anime”, pubblicato da Aurea Nox nel 2026. L’evento coinvolge l’autore e si inserisce nelle attività dedicate alla manifestazione culturale.
In occasione della 15esima edizione della Settimana delle Culture di Palermo, sabato 9 maggio, all’Archivio Storico Comunale di via Maqueda 157, si terrà la presentazione del volume “Le acque luminose delle anime” (Aurea Nox, 2026) di Daniele Benfante Moretto.L’incontro, in programma dalle ore 16.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT
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