Le acque luminose delle anime | Daniele Benfante Moretto presenta il nuovo libro di poesie

Sabato 21 febbraio alle 18.30, Daniele Benfante Moretto presenta il suo secondo libro di poesie,

Nella splendida cornice dell'Oratorio di San Lorenzo, a Palermo, sabato 21 febbraio alle 18.30 Daniele Benfante presenta il secondo libro di poesie "Le acque luminose delle anime", edizioni "Aurea Nox" 2026. Si tratta della seconda raccolta di poesia dell'autore, vent'anni di produzione come il libro precedente ("Splendore della materia opaca", Ediz. Polistampa Firenze 1997). Una delle otto sezioni del libro è in dialetto siciliano, per gran parte idioma palermitano. Sarà presente il professor Aldo Gerbino, autore della prefazione. In programma alcuni intermezzi musicali dei chitarristi Flavio Lupo e Federico Marchese.🔗 Leggi su Palermotoday.it

