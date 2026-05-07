Sette arresti per tentato omicidio a Napoli c' è anche il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo

Sette persone sono state arrestate a Napoli dalla Squadra Mobile con l’accusa di tentato omicidio e di detenzione di armi da fuoco aggravate. Tra gli arrestati figura anche il figlio di una nota tiktoker. Le indagini hanno portato all’esecuzione delle misure cautelari, che coinvolgono diversi soggetti nel tentativo di omicidio. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli sui motivi dell’episodio.

Figura anche il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo tra le sette persone arrestate dalla Squadra Mobile di Napoli per il reato di tentato omicidio e porto e detenzione di armi da fuoco aggravati e in concorso. Al giovane, viene contestato di avere preso parte insieme ad altri ragazzi, alcuni dei quali minorenni all’epoca dei fatti anche loro armati, a un conflitto a fuoco, durante un inseguimento con un altro gruppo di giovani rivali avvenuto il 26 giugno 2025. Ad anticipare la notizia dell’arresto è stata la madre, con un video pubblicato sui social. Il conflitto a fuoco è successivo all’accoltellamento, il 16 febbraio 2026, del figlio della De Crescenzo.🔗 Leggi su Feedpress.me

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