Sette arresti a Napoli per tentato omicidio | c’è anche il figlio di Rita De Crescenzo

Nella giornata di oggi a Napoli, la Polizia ha messo in atto un'operazione che ha portato all'arresto di sette persone, tra cui il figlio di una nota figura pubblica locale. Le accuse principali riguardano tentato omicidio, porto illegale e detenzione di armi da fuoco aggravate, con i reati commessi in concorso. L'azione delle forze dell'ordine è stata il risultato di un blitz condotto dalla Squadra Mobile.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Blitz della Squadra Mobile: accuse di tentato omicidio e armi da fuoco. La Polizia di Napoli ha eseguito sette arresti nei confronti di giovani accusati, a vario titolo, di tentato omicidio, porto illegale e detenzione di armi da fuoco aggravati e commessi in concorso. Tra le persone arrestate figura anche il figlio Francesco, della tiktoker Rita De Crescenzo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati avrebbero preso parte a un violento conflitto a fuoco avvenuto il 26 giugno 2025, durante un inseguimento tra due gruppi rivali. Alcuni dei partecipanti erano ancora minorenni all’epoca dei fatti e sarebbero stati anch’essi armati.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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