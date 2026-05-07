Setificio di Como spray al peperoncino a scuola | studenti intossicati e soccorsi in azione

Questa mattina all’ITIS Paolo Carcano di Como si è reso necessario un intervento di emergenza dopo che alcuni studenti sono stati intossicati da spray al peperoncino spruzzato all’interno dell’edificio scolastico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno assistito le persone coinvolte. La scuola si trova in via Castelnuovo e l’incidente ha causato disagio tra gli studenti presenti. Nessuna altra informazione sui responsabili o sulle motivazioni.

Paura questa mattina all’ITIS Paolo Carcano di Como, in via Castelnuovo, dove è scattato un intervento di emergenza dopo che qualcuno avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino all’interno della scuola.L’allarme è stato lanciato poco dopo le 9 del mattino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Milano, spray al peperoncino in una scuola: studenti intossicati Spray al peperoncino in una scuola di Milano: studenti intossicati. Arrivano i nuclei speciali dei pompieriAria irrespirabile all'Istituto di scuola superiore "Curie-Sraffa" di Milano, scatta l'allerta. Aggiornamenti e dibattiti Violenze sessuali su una studentessa di 15 anni: arrestato un bidello del Setificio di ComoComo – Arrestato un collaboratore scolastico del Setificio, uno degli istituti più prestigiosi della città, con l’accusa di violenze sessuali e abusi nei confronti di un’alunna quindicenne. Il ... ilgiorno.it Como, violenze su due studentesse di 15 e 17 anni: agli arresti storico bidello 64enne del Setificio«Ha cominciato a parlarmi e a offrirmi merendine e bibite, all’inizio…». Il seguito è un racconto dell’orrore proseguito per mesi per una studentessa di 15 anni del Setificio di Como. Portata in ... milano.corriere.it