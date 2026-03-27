Aria irrespirabile all'Istituto di scuola superiore "Curie-Sraffa" di Milano, scatta l'allerta. Intorno alle 9.45 di venerdì, in via Fratelli Zoia 130, le lezioni sono state bruscamente interrotte da quello che appare come l'ennesimo gesto sconsiderato: qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino, scatenando il panico tra i presenti. La chiamata d'emergenza è scattata immediatamente dopo che diversi ragazzi hanno iniziato ad accusare forti bruciori agli occhi, tosse e difficoltà respiratorie. Sul posto l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato tempestivamente tre squadre di soccorso con ambulanze e autoinfermieristica. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Spray al peperoncino in una scuola di Milano: studenti intossicati. Arrivano i nuclei speciali dei pompieri

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