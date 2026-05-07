In un recente sondaggio, l’89% dei partecipanti ha approvato il nuovo premio legato ai tagli, che potrebbe tradursi in incidenti. Tuttavia, una parte significativa dei conducenti non ha espresso il proprio voto. La decisione di ridurre il premio in caso di incidente potrebbe avere ripercussioni sulla percezione e sulla gestione della sicurezza stradale. Restano ancora aperti alcuni dubbi su come questa misura influenzerà i comportamenti degli automobilisti.

? Cosa scoprirai Perché la maggioranza dei conducenti non ha partecipato al voto?. Come influirà la decurtazione del premio in caso di incidente?. Chi ha accusato la Fit Cisl di aver diffuso fake news?. Perché il sindacato Orsa ha già annunciato lo sciopro?.? In Breve L'89% dei 508 votanti ha approvato la modifica tra Modena, Piacenza e Reggio.. Il nuovo premio blocca le trattenute per danni assicurativi fino a 4mila euro.. Fit Cisl denuncia l'azienda per esclusione dal tavolo di concertazione del 16 aprile.. Il sindacato Orsa ha già comunicato l'inizio del percorso verso lo sciopero.. L’89% dei lavoratori Seta ha votato martedì per approvare la modifica al premio di risultato, ribaltando il precedente no del 96% espresso dalla Fit Cisl solo quindici giorni fa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Seta, l’89% vota il nuovo premio: sì ai tagli fa incidenti

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