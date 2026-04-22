Seta Cisl | Il 96% dei lavoratori boccia i tagli al premio di risultato

Il 96% dei lavoratori di Seta ha espresso un giudizio negativo sui tagli al premio di risultato. La Cisl ha commentato che la loro opinione rappresenta una risposta forte e chiara, contraria alle decisioni aziendali e alle firme di altre sigle sindacali. La posizione dei lavoratori si è manifestata attraverso un voto unanime, evidenziando un forte dissenso rispetto alle misure proposte.

? «La voce dei lavoratori di Seta è arrivata forte e chiara, smentendo le manovre aziendali e le firme delle altre sigle sindacali. Alla consultazione promossa il 21 aprile dalla Fit-Cisl Emilia Romagna – spiega lo stesso sindacato in una nota - per sondare l'opinione degli autisti sulle.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Contratto, la Cisl chiama i lavoratori di Seta a votare il 21 aprileLa Fit-Cisl Emilia Romagna ha ufficialmente indetto un referendum consultivo per martedì 21 aprile, rivolto a tutti i lavoratori di Seta S. Fit Cisl a Seta: «Il 21 aprile va garantito ai lavoratori il diritto di esprimersi, non accettiamo bavagli»Il sindacato del trasporto e della logistica contesta le nuove penalizzazioni per i sinistri stradali introdotte nel Premio di Risultato. Tutti gli aggiornamenti Seta vieta il referendum consultivo? Scatta la diffida legaleIl sindacato del trasporto e della logistica contesta le nuove penalizzazioni per i sinistri stradali introdotte nel premio di risultato. Dopo il no ... piacenzasera.it La Cisl denuncia: 'Seta ha paura e tenta di bloccare referendum, toni intimidatori'Società: Fit Cisl regionale ai vertici dell’azienda pubblica: Non possono togliere la parola agli autisti, serve la trasparenza invocata da Corte dei Conti ... lapressa.it