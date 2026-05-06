Validazione del premio di risultato per lavoratori Seta | al referendum dei sindacati vince il sì

Martedì 5 maggio si è svolto un referendum tra i dipendenti di Seta, con votazioni in contemporanea nelle città di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. Il voto, promosso dai sindacati Filt-Cgil, Uiltrasporti Uil, Faisa Cisal e Ugl Autoferro, riguardava la validazione del premio di risultato aziendale. Alla consultazione ha partecipato il 52% dei lavoratori e delle lavoratrici iscritti, con il risultato che il sì ha prevalso.

Seta, martedì 5 maggio, in contemporanea a Modena, Reggio Emilia e Piacenza si è tenuto il referendum certificato promosso da Filt-Cgil, Uiltrasporti Uil, Faisa Cisal e Ugl Autoferro per la validazione del Pdr aziendale Al voto hanno partecipato il 52% dei lavoratori e delle lavoratrici «e i.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Seta, Cisl: «Il 96% dei lavoratori boccia i tagli al premio di risultato»? «La voce dei lavoratori di Seta è arrivata forte e chiara, smentendo le manovre aziendali e le firme delle altre sigle sindacali. Il 5 maggio la parola passa ai lavoratori di Seta, c’è il referendumNei giorni scorsi, il 16 aprile, è stato sottoscritta la novazione dell’accordo sul premio di risultato aziendale per i lavoratori di Seta spa. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Adm: indetta la nuova lotteria istantanea ’50X NEW’ con 240 milioni in palio; Il nuovo Technology Center a Lengwil per l’innovazione; Sardegna, incentivi per la competitività delle start up innovative - L'Unione Sarda.it; Nuovo ospedale di Rende, ecco la determina del commissario Moroni sul Progetto di fattibilità. In Campania, il Metodo del Consensus Delphi entra nella fase di validazione per migliorare la gestione del paziente con Leucemia Linfatica Cronica. Dopo il primo appuntamento dell’11 marzo, il progetto di Consensus Dephi “CLL: At the heART of CLL - facebook.com facebook