Validazione del premio di risultato per lavoratori Seta | al referendum dei sindacati vince il sì

Da ilpiacenza.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 5 maggio si è svolto un referendum tra i dipendenti di Seta, con votazioni in contemporanea nelle città di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. Il voto, promosso dai sindacati Filt-Cgil, Uiltrasporti Uil, Faisa Cisal e Ugl Autoferro, riguardava la validazione del premio di risultato aziendale. Alla consultazione ha partecipato il 52% dei lavoratori e delle lavoratrici iscritti, con il risultato che il sì ha prevalso.

Seta, martedì 5 maggio, in contemporanea a Modena, Reggio Emilia e Piacenza si è tenuto il referendum certificato promosso da Filt-Cgil, Uiltrasporti Uil, Faisa Cisal e Ugl Autoferro per la validazione del Pdr aziendale Al voto hanno partecipato il 52% dei lavoratori e delle lavoratrici «e i.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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