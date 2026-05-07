Seta hai un problema | non sei riuscita a zittire autisti e Fit Cisl

Un confronto tra un sindacato e un'azienda ha portato a una discussione pubblica sulla libertà di espressione e sulla gestione delle voci dissidenti. Secondo quanto riferito, l'azienda avrebbe tentato di zittire rappresentanti sindacali che criticavano le sue modalità di gestione, definendole autoritarie. La vicenda si concentra sulla tensione tra la volontà di mantenere un dialogo aperto e le azioni messe in atto dall'azienda per limitare le critiche provenienti dalla Fit Cisl.

«La democrazia sindacale è un fattore potente ma a condizione che non riduca a gossip chi dissente. I nostri competitor non sono gli altri sindacati ma Seta, un’azienda che con modi da sultano impaurito ha provato a silenziare la Fit Cisl. Manovra fallita, la battaglia è apertissima. Seta si.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Fit Cisl: «Ora seta si fermi o andremo in procura»«L'editto bulgaro dell'amministratore delegato di Seta è stato già bocciato dalla voce libera degli autisti. Aeroporto Salerno Costa Amalfi, da Fit-Cisl Campania e Fit-Cisl Salerno ok a piano GESACTempo di lettura: 3 minutiIl percorso di crescita del sistema aeroportuale campano passa anche da Salerno e trova una conferma nel confronto tra... Approfondimenti e contenuti Fit Cisl Il 96% dei lavoratori Seta ha bocciato la tassa sulla stanchezzaL'editto bulgaro dell'amministratore delegato di Seta è stato già bocciato dalla voce libera degli autisti. In condizioni difficilissime, ridotti ad un ... piacenzasera.it Cisl e Seta ai ferri corti. Gli autisti: Ora sciopero. Tassa sulla stanchezza viaIl referendum ha surriscaldato le posizioni. Il sindacato: Gli autisti fuggono. Oggi vertice con l’azienda: La consultazione del 5 maggio è una scorrettezza. ilrestodelcarlino.it