Fit Cisl | Ora seta si fermi o andremo in procura

Il sindacato Fit Cisl ha annunciato che, se la situazione non si risolverà, procederà con una segnalazione alla procura. La questione riguarda un'ordinanza emessa dall'amministratore delegato di Seta, che è stata già respinta dagli autisti coinvolti. La disputa si concentra sulle decisioni prese dall’azienda e sulla reazione dei lavoratori, che hanno espresso il loro dissenso attraverso il rifiuto di rispettare l’ordinanza.

«L'editto bulgaro dell'amministratore delegato di Seta è stato già bocciato dalla voce libera degli autisti. In condizioni difficilissime, ridotti ad un seggio fatiscente in una stanzina sovraffollata, è arrivata la valanga: il 51% degli aventi diritto ha votato, e anche Piacenza ha portato il.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Aeroporto Salerno Costa Amalfi, da Fit-Cisl Campania e Fit-Cisl Salerno ok a piano GESACTempo di lettura: 3 minutiIl percorso di crescita del sistema aeroportuale campano passa anche da Salerno e trova una conferma nel confronto tra... Fit Cisl a Seta: «Il 21 aprile va garantito ai lavoratori il diritto di esprimersi, non accettiamo bavagli»Il sindacato del trasporto e della logistica contesta le nuove penalizzazioni per i sinistri stradali introdotte nel Premio di Risultato. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Seta Piacenza, Fit Cisl alza i toni: Lavoratori sollecitati e poi puniti; Seta, gli autisti bocciano i tagli al premio di risultato per chi causa incidenti; Seta lancia la tassa sulla stanchezza, Capozza, (Fit Cisl): Fermare subito l’attacco al premio degli autisti; Referendum in Seta, il no alla riforma su premi e incidenti vola col 96%. Fit Cisl Il 96% dei lavoratori Seta ha bocciato la tassa sulla stanchezzaL’editto bulgaro dell’amministratore delegato di Seta è stato già bocciato dalla voce libera degli autisti. In condizioni difficilissime, ridotti ad un seggio fatiscente in una stanzina sovraffollata ... piacenzasera.it Seta, Cisl: «Il 96% dei lavoratori boccia i tagli al premio di risultato»Il sindacato diffida l'azienda per condotta antisindacale: «Due pesi e due misure sui referendum ed esclusione dai tavoli» ... ilpiacenza.it SAPRI, RISCHIO SCIOPERO NELL’IGIENE URBANA: LA FIT-CISL ATTIVA LA PROCEDURA CONTRO LA GENERAL ENTERPRISE Rischio sciopero nel servizio di igiene urbana a Sapri. A riaccendere i riflettori sulla vicenda, con un comunicato stampa, - facebook.com facebook #18aprile Online il nuovo numero de tinyurl.com/ycy432kb Leggi l'editoriale : ` tinyurl.com/ytwpjmhk Visita il sito fitcisl.org, clicca sulla sezion x.com