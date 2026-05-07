Set sotto assedio | Amazon chiede ai fan di rispettare la privacy

Amazon ha richiesto ai propri clienti di rispettare la privacy durante le riprese di una serie televisiva, dopo aver segnalato un aumento di visitatori non autorizzati nei pressi del set. La produzione ha espresso preoccupazione per l'invasione dei fan e la conseguente difficoltà nel mantenere la concentrazione sul lavoro. La regista Jenny Han ha commentato che la presenza dei fan può mettere a rischio la sicurezza della troupe e interferire con le attività di produzione.

? Cosa scoprirai Come influisce l'invasione dei fan sulla concentrazione degli attori sul set?. Perché Jenny Han ha espresso preoccupazione per la sicurezza della troupe?. Quali rischi corrono gli spoiler per il finale della saga di Belly?. Come intende Amazon proteggere la privacy dei protagonisti in Carolina del Nord?.? In Breve Cast include Lola Tung, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman e Rain Spencer.. Riprese in corso nelle location naturali della Carolina del Nord.. Jenny Han ha espresso preoccupazione per l'ansia del cast tramite Instagram.. Il finale cinematografico chiude la saga iniziata con la serie televisiva.. In Nord Carolina, le riprese del film The Summer I Turned Pretty: The Movie richiedono misure di sicurezza urgenti per proteggere il cast e la troupe dagli assembramenti di fan nelle location.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Set sotto assedio: Amazon chiede ai fan di rispettare la privacy Notizie correlate L’estate nei tuoi occhi, la richiesta di Amazon ai fan: "State lontani dal set del film!"Sono in corso le riprese del film ispirato alla serie di successo Prime Video e la produzione mette in guardia ai fan nel tentativo di ottenere un... Pokémon: 3 set da collezione sotto i 30€ per fan in attesa di LEGO? Cosa sapere Tre set MEGA Pokémon con Bulbasaur, Pikachu e Golbat sono disponibili su Amazon.