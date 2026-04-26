Su Amazon sono disponibili tre set da collezione MEGA Pokémon con i personaggi di Bulbasaur, Pikachu e Golbat, tutti a un prezzo inferiore ai 30 euro. Questi set rappresentano un'opzione alternativa ai futuri kit ufficiali LEGO dedicati ai fan della serie. La disponibilità di questi prodotti permette agli appassionati di arricchire la propria collezione senza spendere molto.

? Cosa sapere Tre set MEGA Pokémon con Bulbasaur, Pikachu e Golbat sono disponibili su Amazon.. I prezzi sotto i 30 euro offrono alternative ai futuri kit ufficiali LEGO.. Tre alternative di costruzione firmate MEGA permettono ai fan di Pokémon di colmare il vuoto lasciato dall’attesa dei kit ufficiali LEGO, con prezzi che su Amazon non superano i 30 euro. Dopo la prima ondata di prodotti LEGO dedicati al franchise, la comunità dei collezionisti resta in attesa di nuovi set ufficiali. In questo intervallo, il mercato offre soluzioni compatibili che puntano sulla qualità del dettaglio e sul risparmio economico. Tra le opzioni disponibili figurano ricostruzioni di icone della prima generazione, come Bulbasaur e Pikachu, oltre a un modello dinamico di Golbat che introduce un elemento meccanico alla collezione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pokémon: 3 set da collezione sotto i 30€ per fan in attesa di LEGO

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