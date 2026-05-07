Due mesi dopo l’elezione, è stato reso pubblico un episodio in cui un rappresentante di un istituto di credito si è rivolto al Papa con la frase «Servizio clienti? Sono Prevost». L’episodio ha attirato l’attenzione, poiché il pontefice aveva minacciato di cambiare banca. Chi ha avuto esperienze con il servizio clienti di questa banca sa quanto possa essere difficile ottenere risposte chiare tra password e dati.

Chiunque si sia già confrontato con un addetto del servizio clienti, ritrovandosi impotente in un labirinto di dati e password, d’ora in avanti si sentirà meno solo. Un’esperienza simile, infatti, è capitata perfino al Vicario di Cristo in persona, papa Leone XIV. A rivelarlo pubblicamente è stato un caro amico di Robert Prevost, padre Tom McCarthy, nel corso di un incontro con alcuni fedeli a Naperville nell’Illinois il cui contenuto è stato poi diffuso dal New York Times. I fatti, secondo il racconto di McCarthy, sono avvenuti a due mesi dall’elezione al soglio pontificio di Prevost; quando, cioè, il suo nome - pur già noto in precedenza negli States - era divenuto di fama planetaria.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Servizio clienti? Sono Prevost». E la banca attacca in faccia al Papa

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