Pronto sono Papa Leone XIV Ma la banca mette giù Quando il Pontefice chiamò il servizio clienti della banca e gli attaccarono – Il video

Due mesi dopo la sua elezione come Papa, Robert Francis Prevost, che ha assunto il nome di Leone XIV, chiamò il servizio clienti di una banca negli Stati Uniti. Quando si identificò come il Pontefice, il personale dell'istituto bancario rispose mettendo giù la cornetta. È stato registrato un video che mostra il momento in cui il Pontefice tentò di contattare la banca e ricevette questa risposta.

Circa due mesi dopo l’elezione a Pontefice, Robert Francis Prevost, ovvero Papa Leone XIV, telefonò alla sua banca negli Stati Uniti, ma presentandosi non fu creduto. L’aneddoto è stato raccontato da un suo caro amico, padre Tom McCarthy, a un incontro di fedeli cattolici negli Stati Uniti. La disavventura raccontata da un caro amico, padre Tom McCarthy. #ANSA https:t.coPsFZYDomyQ pic.twitter.comEnVaT6mfwi — Agenzia ANSA (@AgenziaAnsa) May 6, 2026 «Deve presentarsi in filiale». La replica: «Beh non posso farlo». Il Papa – riporta il New York Times – si presentò come Robert Prevost, dicendo di voler cambiare il numero di telefono e l’indirizzo registrati presso la banca.🔗 Leggi su Open.online

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

Quando Papa Leone XIV chiamò la banca e gli fu riattaccato il telefonoDopo l’elezione, Leone XIV avrebbe contattato la sua banca negli Stati Uniti per aggiornare i dati personali.

Papa Leone chiama in banca per cambiare indirizzo del conto, servizio clienti non crede a Prevost e mette giùPapa Leone XIV, al secolo Robert Prevost, ha chiamato la sua banca di Chicago per aggiornare il conto.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Papa Leone in visita all'università 'La Sapienza' il 14 maggio. Il programma; Visita di Papa Leone XIV a Napoli, scatta il piano di decoro urbano; Prevost non cambia linea: Mai sostenuto l’atomica, chi mi critica dica la verità; Il Rettore della Cattolica e il Presidente della Fondazione Policlinico Gemelli in Udienza da Papa Leone XIV: benedetta la prima pietra del Centro CUORE intitolato a Papa Francesco.

Farebbe un’eccezione se le dicessi che sono Papa Leone?: l’impiegata non gli crede e gli riattacca in faccia, ma era davvero PrevostPapa Leone XIV ha chiamato la sua banca di Chicago ma l'operatrice ha creduto a una truffa e ha chiuso la chiamata. ilfattoquotidiano.it

Papa Leone XIV: un anno di pontificato. Per una pace disarmata e disarmante. Nonostante gli attacchi di TrumpVado avanti!, ha fatto dire Papa Leone XIV al cardinale Parolin, dopo l'ennesimo attacco di Trump. Che lo accusava di mettere a rischio la vita dei cattolici non condannando l'arma nucleare che l'Ir ... firenzepost.it

#TG2000 - Le parole di Papa Leone in risposta all’attacco di ieri di Donald Trump. E domani in Vaticano arriva il Segretario di Stato Rubio. #6maggio #PapaLeoneXIV #PapaLeone #Trump #LeoneXIV #Papa #Pope #LeoXIV #DonaldTrump #USA #StatiUniti # - facebook.com facebook

Dopo la vittoria dello scudetto l'incontro con Papa Leone XIV. Il Pontefice, sabato 9 maggio, incontrerà infatti i dirigenti e i calciatori dell'Inter. L'incontro si terrà alle 10 nella Sala del Concistoro x.com