Papa Leone ha contattato la banca per aggiornare l’indirizzo del conto. Quando ha cercato di farlo, il servizio clienti non ha creduto alla richiesta di Robert Prevost e ha interrotto la chiamata. La conversazione si è conclusa senza ulteriori dettagli o accordi.

Papa Leone XIV, al secolo Robert Prevost, ha chiamato la sua banca di Chicago per aggiornare il conto. Nonostante avesse superato i test di sicurezza, l’impiegata ha preteso la sua presenza fisica. Alla rivelazione dell’identità del Pontefice, la donna ha riattaccato pensando a uno scherzo. La vicenda è stata risolta solo in seguito tramite contatti diretti del pontefice. La telefonata di Papa Leone in banca Nell’estate del 2025, a soli due mesi dalla sua elezione al soglio pontificio, Papa Leone XIV ha deciso di occuparsi personalmente di una pendenza burocratica negli Stati Uniti. Il Pontefice ha contattato telefonicamente la banca della sua città natale, Chicago, dove era ancora titolare di un conto corrente aperto anni prima.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Papa Leone chiama in banca per cambiare indirizzo del conto, servizio clienti non crede a Prevost e mette giù

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