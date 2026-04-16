Berchidda | 10 milioni per nuovi servizi sanitari e sociali

Durante l’ultima seduta del consiglio comunale, il sindaco ha annunciato l’approvazione di un piano di trasformazione urbana e sociale a Berchidda. Il progetto prevede investimenti complessivi di circa dieci milioni di euro destinati a migliorare i servizi sanitari e sociali nel territorio. La delibera è stata approvata all’unanimità dai consiglieri presenti, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta di assistenza e servizi per i cittadini.

Durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Berchidda, l’amministrazione ha approvato un piano di trasformazione urbana e sociale che prevede investimenti per circa dieci milioni di euro. La decisione, presa nel penultimo incontro dell’attuale mandato, mira a tradurre la programmazione in cantieri concreti, toccando settori vitali come la sanità territoriale, il supporto alle fragilità, il decoro urbano e le infrastrutture sportive. Il piano finanziario delineato dall’assemblea comunale non si limita a una semplice gestione di bilancio, ma rappresenta il tentativo di lasciare un’eredità strutturale al paese. Con lo stanziamento di dieci milioni di euro, l’obiettivo è quello di garantire che la futura amministrazione possa trovare un terreno già fertile, con progetti burocratici conclusi e lavori avviati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Berchidda: 10 milioni per nuovi servizi sanitari e sociali Notizie correlate Rimini rafforza i servizi sanitari: al via i nuovi ambulatori sociali per le persone fragiliMartedì mattina (7 aprile) sono stati inaugurati i nuovi ambulatori sociali presso gli spazi del Centro Servizi a contrasto delle povertà. Servizi sociali e sanitari. Quanto paga Prato nel 2026La Società della Salute Area Pratese è finanziata, mediante rate trimestrali anticipate, dagli enti consorziati (tutti i Comuni della provincia...