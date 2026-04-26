Il candidato alla guida di Macerata ha presentato il suo programma, concentrandosi su miglioramenti nel settore sanitario e sui servizi sociali della zona. Durante un incontro pubblico, ha illustrato le proposte per rafforzare gli ospedali locali e ampliare le iniziative di assistenza alla comunità. Il progetto include anche interventi sul territorio per potenziare le infrastrutture e rispondere alle esigenze dei cittadini.

? Cosa sapere Giordano Ripa presenta il programma di Futuro per Macerata con focus su sanità e territorio.. Il piano punta a recuperare la rappresentanza cittadina nei tavoli decisionali del Cosmari e Aato3.. Giordano Ripa delinea il progetto di Futuro per Macerata puntando sulla centralità della persona e sul rilancio dei servizi sanitari e territoriali per contrastare l’attuale isolamento istituzionale della città. Il programma presentato dal candidato sindaco si fonda su un approccio basato sull’ascolto diretto dei cittadini, con una lista civica composta da figure che operano nel territorio e hanno deciso di mettersi al servizio dell’interesse collettivo superando ogni logica di appartenenza ideologica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Macerata, il piano di Ripa: difesa ospedali e nuovi servizi sociali

Notizie correlate

Manfredonia, due nuovi mezzi per i Servizi SocialiIl servizio di trasporto sociale del Comune di Manfredonia si rinnova con l’arrivo di due nuovi mezzi attrezzati, entrati in servizio il 12 marzo e...

Berchidda: 10 milioni per nuovi servizi sanitari e socialiDurante l’ultima seduta del consiglio comunale di Berchidda, l’amministrazione ha approvato un piano di trasformazione urbana e sociale che prevede...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Piano per valorizzare gli spazi pubblici; Valpotenza, c’è il bando: primo lotto avanti tutta. Ecco il piano e le tempistiche; PNRR - progetto 1000 esperti – Ciclo di 5 workshop 2026 Correttivo appalti D.Lgs 209/2024: novità e criticità: Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, calendario incontri ed invito a partecipare.; Tutti i bandi: qui le registrazioni dei webinar.

Università di Macerata, è online il Piano strategico 2026-2028È online il Piano strategico 2026-2028 dell'Università di Macerata, il documento che definisce priorità e obiettivi dell'Ateneo per il prossimo triennio. Pubblicato per la prima volta esclusivamente ... ansa.it

Piano per valorizzare gli spazi pubbliciParte ufficialmente il percorso per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (Pug). Il Comune ha infatti approvato il Documento programmatico, atto iniziale che definisce obiettivi, criteri e ... ilrestodelcarlino.it

ÈTv Marche. . Ventisette comuni marchigiani si preparano al voto per le amministrative del 24 e 25 maggio. Riflettori puntati sui centri più grandi, dove è possibile il ballottaggio il 7 e 8 giugno: Macerata e Fermo, ma anche Senigallia e San Benedetto del Tront - facebook.com facebook