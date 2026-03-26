SanitaService | un blocco che mette a rischio i servizi essenziali

Negli ultimi giorni si è registrato un attacco contro le Sanitaservice della Regione Puglia. La situazione ha portato a un blocco che interessa i servizi essenziali gestiti dall'ente. La questione ha avuto ripercussioni sui servizi pubblici e ha sollevato preoccupazioni tra gli operatori coinvolti. La situazione è ancora in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali.

Negli ultimi giorni stiamo assistendo a un attacco sistematico e strumentale nei confronti delle Sanitaservice della Regione Puglia. Un attacco portato avanti da chi, per interesse o per ignoranza, ignora deliberatamente la realtà dei fatti e le conseguenze gravissime del blocco delle assunzioni imposto dalla governance regionale. Attribuire alle Sanitaservice responsabilità rispetto al disavanzo della sanità pugliese è una mistificazione. Significa non conoscere – o fingere di non conoscere – il ruolo fondamentale che queste società svolgono e le condizioni critiche in cui operano.La verità è sotto gli occhi di tutti, (o si fa finta di non conoscere): lavoratori sottoposti a carichi insostenibili, senza il riconoscimento economico dovuto per straordinari oprolungamenti orari. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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