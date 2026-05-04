Nel primo turno dei playoff di Serie C, il match tra Lumezzane e Alcione si è concluso con un pareggio senza reti, lasciando aperta la qualificazione. La squadra di casa ha superato il turno, mentre l'Alcione ha espresso rammarico per il risultato, che rimanda ogni decisione alla gara successiva. Ora tocca al Cittadella affrontare questa fase del torneo, mentre le due squadre si preparano per la sfida decisiva.

Il derby lombardo valido per il primo turno dei playoff tra Lumezzane e Alcione termina con uno 0-0 aperto sino in fondo. Grazie al miglior piazzamento nella regular season sono così i valgobbini ad approdare alla seconda fase, dove mercoledì renderanno visita al Cittadella. Non basta agli orange una prova di indubbia caratura e un generoso forcing finale. La squadra di Troise, pur con qualche ansia di troppo negli ultimi minuti, riesce a tenere stretto il risultato positivo che vale la qualificazione. L’elettrizzante atmosfera dei playoff accende l’atmosfera del Saleri e la sfida si fa da subito avvincente. Nessuna delle due contendenti vuole commettere errori e, nonostante i ripetuti capovolgimenti di fronte, Drago e Agazzi non devono compiere interventi particolari.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I PLAYOFF DI Serie C. Lumezzane supera il turno: ora tocca al Cittadella. Rammarico Alcione, lo 0-0 è da titoli di coda

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