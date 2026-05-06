Questa sera alle 20, il Lumezzane affronterà in trasferta il Cittadella nel secondo turno dei playoff di Serie C. La partita si svolgerà nel contesto di una sfida tra squadre con obiettivi di avanzamento nella competizione. La squadra ospite ha dichiarato che per continuare il cammino sarà necessario aumentare l’intensità e la determinazione in campo.

Questa sera alle 20 il Lumezzane renderà visita al quotato Cittadella in una sfida valida per il secondo turno dei playoff. Per proseguire il suo cammino la squadra di Troise (nella foto) è obbligata a vincere. Il tecnico avrà nuovamente a disposizione Motta e Ndiaye ed è chiamato a scegliere tra un 4-3-3 più propositivo e un 4-4-2 più prudente. "C’è tanta voglia di confrontarci, ma dovremo essere concentrati e sarà determinante il contributo di tutti", le sue parole. Sull’avversario: "Affronteremo una squadra forte, completa, costruita per la B, con tante alternative. Sono sempre molto pericolosi e hanno la grande capacità di ribaltare le azioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serie C: secondo turno dei playoff. Lumezzane, big match a Cittadella: "Per proseguire serve più rabbia»

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