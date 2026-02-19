Al Rigamonti Ceppi c' è Lecco-Albinoleffe

Il Lecco ha deciso di disputare due partite consecutive in casa, per risparmiare trasferimenti. Domenica 22 febbraio, sul campo del Rigamonti Ceppi, affronta l'Albinoleffe, una sfida che si ripete con regolarità nelle ultime stagioni di Serie C. La squadra ospite arriva dopo una vittoria importante nell’ultimo match, mentre i padroni di casa puntano a migliorare la posizione in classifica. Per i tifosi, questa partita rappresenta un’occasione per vedere da vicino i loro beniamini. La partita inizierà alle 14:30.

Il Lecco gioca la seconda partita consecutiva in casa. Domenica 22 febbraio, sul campo del Rigamonti Ceppi, arriva l'Albinoleffe, per quella che è ormai una classica delle stagioni recenti in Serie C (nella foto la partita del campionato 202425). Quella bergamasca è una squadra in forma, in grado di conquistare 8 punti nelle ultime cinque partite, mentre il Lecco è in frenata ormai da qualche settimana e nella stessa porzione di campionato ha raggranellato 5 punti. I blucelesti hanno patito diversi infortuni e qualche scelta tecnica negli ultimi incontri, così come episodi sfavorevoli (vedi espulsione di Marrone contro la Virtus Verona).

