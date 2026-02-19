Al Rigamonti Ceppi c' è Lecco-Albinoleffe

Da leccotoday.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Lecco ha deciso di disputare due partite consecutive in casa, per risparmiare trasferimenti. Domenica 22 febbraio, sul campo del Rigamonti Ceppi, affronta l'Albinoleffe, una sfida che si ripete con regolarità nelle ultime stagioni di Serie C. La squadra ospite arriva dopo una vittoria importante nell’ultimo match, mentre i padroni di casa puntano a migliorare la posizione in classifica. Per i tifosi, questa partita rappresenta un’occasione per vedere da vicino i loro beniamini. La partita inizierà alle 14:30.

Il Lecco gioca la seconda partita consecutiva in casa. Domenica 22 febbraio, sul campo del Rigamonti Ceppi, arriva l'Albinoleffe, per quella che è ormai una classica delle stagioni recenti in Serie C (nella foto la partita del campionato 202425). Quella bergamasca è una squadra in forma, in grado di conquistare 8 punti nelle ultime cinque partite, mentre il Lecco è in frenata ormai da qualche settimana e nella stessa porzione di campionato ha raggranellato 5 punti. I blucelesti hanno patito diversi infortuni e qualche scelta tecnica negli ultimi incontri, così come episodi sfavorevoli (vedi espulsione di Marrone contro la Virtus Verona).🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Calcio, Serie C: all'Immacolata al Rigamonti Ceppi si gioca Lecco-Alcione

Lecco brutto e abulico: l'Inter U23 sbanca il Rigamonti CeppiL'incontro tra Lecco e Inter U23 al Rigamonti Ceppi si è concluso con la vittoria dei ragazzi di Stefano Vecchi.

Lecco-Union Brescia, è match day! Serata da Serie B al Rigamonti-Ceppi: le probabili formazioni

Video Lecco-Union Brescia, è match day! Serata da Serie B al Rigamonti-Ceppi: le probabili formazioni
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Serie C. Biglietti in vendita per Lecco-Virtus Verona; Serie C Girone A, domani la Calcio Lecco riceve la Virtus Verona al Rigamonti-Ceppi. La conferenza stampa di mister Valente (VIDEO); LCN AFTERMATCH | Lecco Virtus Verona 2-2 | Partita eroica, ma c'è la beffa; Pareggio amarissimo al Rigamonti-Ceppi. Lecco vede subito rosso. Konaté-Metilka: illusione. La Virtus Verona rimonta.

Al Rigamonti Ceppi c'è Lecco-AlbinoleffeIl Lecco gioca la seconda partita consecutiva in casa. Domenica 22 febbraio, sul campo del Rigamonti Ceppi, arriva l'Albinoleffe, per quella che è ormai una classica delle stagioni recenti in Serie C ... leccotoday.it

Al Rigamonti-Ceppi arriva l’AlbinoLeffe per blindare il secondo postoIl Vicenza sembra ormai lanciato, ma l'Union Brescia secondo è ancora alla portata con 50 punti. Il Lecco che lo segue a ... resegoneonline.it