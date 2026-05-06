In questa sera si disputano le partite di secondo turno dei playoff di Serie C tra Lecco e Giana, due squadre che cercano di raggiungere la fase nazionale. Le due formazioni si affrontano in una gara secca e molto equilibrata, con inizio alle 20. Lecco punta a replicare le imprese del 2023, mentre la Giana viene da un momento positivo dopo la vittoria a Trento.

Lecco e Giana si giocano l’ingresso alla fase nazionale dei playoff di Serie C. Partita secca e assai equilibrata quella che andrà in scena questa sera, con inizio alle 20.45, al Rigamonti Ceppi. Esordio negli spareggi per i padroni di casa del Lecco, qualificatisi da quarti in classifica al termine del campionato dopo il clamoroso ko patito in casa della Pergolettese che ha permesso al Renate il sorpasso. Dall’altra parte la Giana, decima con 52 punti al termine della stagione regolare e capace domenica di sbancare il campo del Trento e di qualificarsi al secondo turno dei playoff del girone. I blucelesti appaiono favoriti, non fosse altro che per i 12 punti in più conquistati in campionato e per il pareggio (a Lecco all’andata) e la vittoria per 1-0 (a Gorgonzola al ritorno) in stagione regolare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C: secondo turno dei playoff. Lecco sogna l’impresa del 2023. Giana lanciatissima dopo Trento

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