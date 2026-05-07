Sky ha offerto 1,9 miliardi di euro per i diritti tv della Serie A, coinvolgendo due piattaforme di streaming e telecomunicazioni. La trattativa si concentra sulle condizioni imposte da Tim, che ha vincolato la libertà commerciale di Dazn, limitando le possibilità di distribuzione e operatività della piattaforma online. Questi dettagli sono stati evidenziati nel Deal Memo, documento che ha definito le modalità di assegnazione e le restrizioni legate alla distribuzione dei diritti televisivi.

? Cosa scoprirai Come ha influenzato il Deal Memo la gara per i diritti?. Quali vincoli ha imposto Tim alla libertà commerciale di Dazn?. Perché il Tribunale di Milano deve ora valutare il danno economico?. Chi pagherà il risarcimento dopo la conferma dell'Antitrust?.? In Breve Accordo Deal Memo Distribution tra Tim e Dazn nel gennaio 2021.. Sanzione Dazn ridotta a 3,6 milioni di euro dal Consiglio di Stato.. Tim deve pagare 760.776 euro secondo il provvedimento dell'Antitrust.. Ricorsi al Tar del Lazio e al Consiglio di Stato tra 2024 e 2025.. punta 1,9 miliardi di euro al Tribunale di Milano contro Tim e Dazn dopo la conferma dell’Antitrust su un accordo che avrebbe limitato la concorrenza nei diritti della Serie A.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie A, Sky punta 1,9 miliardi a Tim e Dazn: il caso dei diritti TV

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