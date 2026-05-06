Sky ha avviato un'azione legale contro Dazn e Tim per un importo di circa 1,9 miliardi di euro, riguardante i diritti televisivi della Serie A. La disputa riguarda questioni contrattuali legate alla trasmissione delle partite del campionato italiano. La causa si inserisce nel contesto delle controversie che coinvolgono i diritti tv e le società coinvolte nella distribuzione delle immagini sportive di massimo livello nel paese.

Il calcio italiano, si sa, dà il meglio di sé nelle aule di giustizia più che sui campi in erba. E così, mentre tifosi e addetti ai lavori si accapigliano per il gioco e le classifiche, nei palazzi dei bottoni si consuma l’ennesimo, milionario psicodramma legato ai diritti televisivi. Sky presenta a Dazn e Tim un conto da 1,9 miliardi. La ferita del triennio 2021-2024 non si è mai chiusa, anzi, ha appena iniziato a sanguinare. Sky ha infatti deciso di presentare il conto per essere stata tagliata fuori dal grande giro della Serie A, e non è uno scontrino che si può dividere alla romana: 1,9 miliardi di euro richiesti a Tim e Dazn. La montagna di milioni.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Diritti Tv Serie A, Sky fa causa a Tim e Dazn per 1,9 miliardi di euro

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