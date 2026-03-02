Roma-Juventus 3-3 emozioni e rimpianti | ora vietato sbagliare col Genoa

Dopo la partita tra Roma e Juventus terminata 3-3, i tifosi e gli addetti ai lavori si sono concentrati sulla classifica, cercando di capire le conseguenze di un risultato così intenso. La partita ha visto sei gol e molte emozioni, lasciando però anche un senso di rimpianto tra chi sperava in un esito diverso. Ora, la squadra affronta la prossima sfida contro il Genoa, senza margine di errore.

Dal rimpianto dell'Olimpico dopo il 3-3 contro la Juventus alla trasferta decisiva di Genova: la Roma resta in piena corsa Champions, ma ora non può più permettersi passi falsi Ciò che rimane dopo partite come quella di ieri è soltanto l'amaro in bocca. Al triplice fischio di Roma-Juventus, la prima reazione di tutti è stata la stessa: controllare la classifica. E lì, davanti ai numeri, è diventata ancora più evidente la sensazione di una grande occasione sprecata nella corsa Champions League. Il 3-3 contro la Juventus è una di quelle partite che lasciano sentimenti contrastanti.