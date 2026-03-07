Serie A oggi tre partite valide per la 28°giornata | dove vederle e probabili formazioni

Oggi in Serie A si disputano tre partite valide per la 28ª giornata. Alle 15.00, il Cagliari affronta il Como, mentre alle 18.00 l’Atalanta gioca contro l’Udinese. La giornata si conclude con l’anticipo tra Juventus e Pisa alle 20.00. Le gare si svolgono in diversi stadi italiani e sono visibili su varie piattaforme di trasmissione.

Sabato denso di partite per la Serie A: si comincia alle 15.00 con Cagliari-Como e alle 18.00 con Atalanta-Udinese, chiude l'anticipo Juventus-Pisa alle 20.45 Il sabato di Serie A si apre con Cagliari-Como alle 15.00, prosegue alle 18.00 con Atalanta-Udinese e si conclude alle 20.45 con Juventus-Pisa. Ecco le scelte degli allenatori. Il Cagliari arriva a questo turno a sei punti dalla zona retrocessione e senza vittorie nelle ultime quattro partite di campionato. Il Como, grazie al successo per 3-1 sul Lecce, è salita al quinto posto, la sua posizione più alta in classifica da agosto. Cagliari (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Juan Rodriguez, Smolcic; Adopo, Liteta, I. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

