Palermo trionfa ai David di Donatello Rori Quattrocchi premiata come miglior attrice protagonista

A Palermo si è appena conclusa la cerimonia dei David di Donatello 2026, con una serata ricca di riconoscimenti. La protagonista femminile premiata come miglior attrice è l’attrice Aurora Quattrocchi, conosciuta anche come Rori, per il suo ruolo nel film “Gioia mia”, diretto da Margherita Spampinato. La vittoria si è aggiunta alle altre premiazioni della manifestazione, che si è svolta in una location della città.

Palermo protagonista ai David di Donatello 2026. Aurora Quattrocchi, detta Rori, ha vinto il David di Donatello come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione in “Gioia mia”, diretto da Margherita Spampinato. L'attrice, nata in Istria da genitori palermitani, ha avuto la meglio su.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: David di Donatello 2026, al via la cerimonia: Matilda De Angelis miglior attrice non protagonista ‘Una battaglia dopo l’altra’: Miglior film internazionale ai David di Donatello 71One Battle After Another (Una battaglia dopo l’altra) di Paul Thomas Anderson si aggiudica il David come Miglior Film Internazionale. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Palermo trionfa ai David di Donatello, Rori Quattrocchi premiata come miglior attrice protagonista; Aurora Quattrocchi vince il David di Donatello come Miglior attrice ?per il suo primo ruolo da protagonista; David di Donatello 2026, Aurora Quattrocchi vince come miglior attrice protagonista; Aurora Quattrocchi vince il David di Donatello come attrice protagonista. David di Donatello 2026, tutti i vincitori: trionfo totale per Le città di pianura di Francesco SossaiDirettamente dal Teatro 23 di Cinecittà di Roma nella serata di mercoledì 6 maggio la cerimonia dei David di Donatello 2026 svelerà tutti i vincitori ... vogue.it David di Donatello 2026: Le città di pianura trionfa con otto statuette, Sorrentino a mani vuote. La serata tra applausi, polemiche e la gaffe su Checco ZaloneDavid di Donatello 2026: Le città di pianura di Sossai vince 8 statuette. Sergio Romano miglior attore, Aurora Quattrocchi attrice a 83 anni. La Grazia di Sorrentino (14 candidature) a mani vuote. Pol ... lifestyleblog.it Ai David di Donatello Aurora Quattrocchi miglior attrice protagonista, migliore regia a Francesco Sossai. Matilda De Angelis: 'I lavoratori al presidio sono la nostra famiglia' TUTTI I PREMIATI Checco Zalone diserta l'evento #ANSA - facebook.com facebook Il David di Donatello per il miglior produttore va al team del film Le città di pianura: Le città di pianura — Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film, con Rai Cinema, in collaborazione con Philipp Kreuzer per Maze Pictures, Cecilia Trautvetter. ANS x.com