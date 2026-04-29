Al Bano parla del fidanzato della figlia Jasmine Carrisi | Non ti preoccupare del colore della sua pelle

Al Bano ha commentato per la prima volta il fidanzato della figlia Jasmine Carrisi, ancora non conosciuto di persona. Recentemente sui social è stato criticato perché di origine marocchina. Il cantante ha risposto alle polemiche con un messaggio diretto, dicendo di non preoccuparsi del colore della pelle del giovane. La questione ha attirato l’attenzione su questa relazione, che rimane comunque riservata.

Al Bano ha parlato per la prima volta del fidanzato della figlia Jasmine Carrisi, che ancora non ha conosciuto e che sui social è stato criticato perché originario del Marocco. "Non ti preoccupare del colore della pelle, devi imparare a superare le difficoltà", ha commentato il cantante di Cellino San Marco.🔗 Leggi su Fanpage.it

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