Un attore spagnolo e la sua compagna hanno condiviso il percorso che li ha portati a scoprire la malattia rarissima del loro bambino, definito un “bambino farfalla”. La coppia ha spiegato che, secondo i medici, nel mondo ci sono soltanto quattro casi simili a quello del loro figlio. Da questa esperienza hanno imparato a coltivare la pazienza, a non dare nulla per scontato e a non arrendersi mai.

La coppia ha scelto di raccontare il proprio percorso nel programma tv People - Cambia il tuo punto di vista, parlando del dolore iniziale e della paura, ma anche della forza trovata giorno dopo giorno accanto al bambino. «Quando ti dicono che tuo figlio ha una malattia rara ti crolla il mondo addosso, è uno choc», ha raccontato Morena Firpo. «Ti senti spiazzato, come se tutto si fermasse per un attimo». E ancora: «Ci hanno detto che nel mondo i casi come il suo sono pochissimi, appena quattro. È una mutazione particolare, come se alcune cellule funzionassero e altre no e la pelle diventa qualcosa di estremamente fragile. Per fortuna la sua non è così grave come altre».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sergio Muniz: «Mio figlio è un “bambino farfalla”, ha una malattia rarissima. Da lui abbiamo imparato la pazienza, a non dare per scontato niente e a non fermarci mai»

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