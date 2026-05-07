Sergio Muniz e il dramma del figlio | cosa è la sindrome dei bambini farfalla

Una persona ha condiviso l’esperienza di ricevere la diagnosi di una malattia rara per il proprio figlio, definendo il momento come uno choc che sconvolge il mondo. Ha aggiunto che, nonostante la difficoltà, si è resa conto dell’importanza di non arrendersi di fronte alla condizione. La frase riflette il sentimento di chi affronta una diagnosi complessa e imprevedibile per un familiare.

“Quando ti dicono che tuo figlio ha una malattia rara ti crolla il mondo addosso, è uno choc, ma poi lo guardi e capisci che non puoi arrenderti, non possiamo”. Sergio Muniz, attore, modello e musicista, racconta così la storia del figlio a People – Cambia il tuo punto di vista. Accanto a lui c’è la compagna Morena, ligure come la terra in cui vivono da anni: “Ti senti spiazzato – aggiunge – come se tutto si fermasse per un attimo”. All’inizio sembrava una cosa minima, una bollicina sul dito di un neonato. Nulla che facesse pensare a una diagnosi così dura. “Ci dissero che si succhiava il dito in utero” racconta Morena. Poi quelle bolle non sono sparite, ne sono arrivate altre e l’ospedale, in piena pandemia, è diventato un tempo sospeso: “Ogni giorno ci dicevano domani uscite – ricorda – e invece restavamo lì, sempre un giorno in più”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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