Pasquetta alle terme a Montegrotto | grigliata e musica dal vivo all’Hotel Mioni Royal San

L’Hotel Mioni Royal San di Montegrotto Terme ha organizzato una giornata dedicata a Pasquetta, il 6 aprile. La proposta prevede l’uso delle piscine termali, una grigliata e musica dal vivo per gli ospiti. L’evento mira a offrire un'occasione di relax e convivialità, coinvolgendo chi desidera trascorrere la giornata tra benessere e divertimento.

Durante la giornata gli ospiti potranno accedere alle piscine termali dalle 9:00 alle 18:00 e concedersi una pausa di benessere nella Royal Spa, con ingresso di 2 ore consecutive da prenotare in loco.