Un vero eroe | cane dal fiuto infallibile aiuta un poliziotto a trovare un bambino scomparso

Il cane di un residente nel Kentucky ha aiutato un poliziotto a trovare un bambino scomparso il 7 gennaio scorso. Il cane, dotato di un fiuto eccezionale, ha seguito le tracce lasciate dal bambino tra le case del quartiere, portando gli agenti direttamente sulla sua strada. Nonostante non fosse un cane da ricerca ufficiale, il suo intuito ha fatto la differenza. La scoperta del bambino, nascosto in un discarico abbandonato, ha evitato conseguenze peggiori. La vicenda dimostra quanto il talento naturale di alcuni animali possa fare la differenza.

Un bambino scomparso, un cane intelligentissimo e un agente altrettanto capace. Lo scorso 7 gennaio nel Kentucky, un cane locale che, pur non essendo un’unità cinofila addestrata ufficialmente, ha dimostrato un intuito degno dei migliori cani poliziotto, guidando le ricerche verso un lieto fine insperato. La scomparsa di un bambino di soli 3 anni ha immediatamente attivato i protocolli di massima emergenza. Mentre droni e un elicottero sorvolavano la zona per una scansione dall’alto e una mezza dozzina di agenti setacciava il perimetro palmo a palmo, l’ufficiale Josh Thompson, esperto conoscitore del comportamento canino, ha deciso di concentrarsi sulle vicinanze dell’abitazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

