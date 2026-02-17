Il panetto di hashish sotto il tombino davanti al bar dei ragazzi | sequestrato grazie al fiuto del cane antidroga

Un panetto di hashish è stato trovato sotto un tombino davanti a un bar frequentato da giovani, grazie al fiuto di un cane antidroga della guardia di finanza. L’unità cinofila si è insospettita e ha segnalato la presenza di sostanza illegale in quel punto preciso, dove alcune persone si riuniscono spesso. Gli agenti hanno quindi recuperato la droga e avviato le indagini sul traffico di stupefacenti in zona.

Il sequestro durante i controlli del fine settimana nell'Erbese: la droga era nascosta in un tombino vicino a un locale frequentato da giovani, decisivo l'intervento delle unità cinofile della guardia di finanza La droga era nascosta sotto un tombino, a pochi passi da un bar frequentato da giovani. A scoprirla è stato il fiuto infallibile di un cane antidroga della guardia di finanza. L'intervento rientra in una più ampia attività di controllo del territorio che ha visto l'impiego di 38 pattuglie e 89 militari. Complessivamente sono stati controllati 214 veicoli, 303 persone e quattro esercizi commerciali, con servizi mirati anche al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree urbane più sensibili e nei luoghi di aggregazione giovanile.