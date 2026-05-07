Senza acqua sei comuni della provincia di Latina Lo stop per l’attivazione della nuova condotta

Oggi, giovedì 7 maggio, sei comuni della provincia di Latina sono senza acqua. Il motivo è lo stop temporaneo all’attivazione di una nuova condotta idrica. I comuni interessati sono Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina. La sospensione del servizio idrico sta causando disagi alle utenze di queste aree durante il pomeriggio. La situazione riguarda principalmente la mancanza di approvvigionamento per il territorio.

Sei comuni della provincia pontina senza acqua oggi, giovedì 7 maggio. Lo stop al servizio è previsto a Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina che si preparano a vivere un altro pomeriggio di disagi.I lavori e l'interruzione idrica L’interruzione idrica, necessaria per.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Guasto sulla condotta: senza acqua quattro comuni della provincia di Latina Guasto improvviso sulla condotta, di nuovo senza acqua quattro comuni della provinciaL’interruzione idrica annunciata da Acqualatina a Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina fino al pomeriggio di oggi. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Senza acqua sei comuni della provincia di Latina. Lo stop per l’attivazione della nuova condotta; Latina, il 7 maggio le scuole chiudono prima: manca l’acqua in sei comuni - Radio Globo; Latina senza acqua il 7 maggio: scuole chiuse prima, stop idrico in sei comuni pontini; Oggetto: Interruzione Idrica nel Comune di Latina. Latina e altri 5 comuni senza acqua. Chiusura delle scuole anticipata e ripristino in serataPomeriggio di disagi oggi, giovedì 7 maggio, in diversi comuni della provincia di Latina interessati da una vasta interruzione idrica legata all’attivazione della nuova condotta adduttrice dell’acqued ... radioluna.it Latina senza acqua il 7 maggio: scuole chiuse prima, stop idrico in sei comuni pontiniStop idrico il 7 maggio in sei comuni pontini: a Latina scuole e nidi chiudono prima per l’avvio della nuova condotta Sardellane. ilquotidianodellazio.it CHIESA SAN FRANCESCO di ASSISI Cisterna di latina I nostri 80 bambini hanno ricevuto Gesù per la prima volta e il loro cuore si è aperto come un fiore sull'albero della vita....tantissimi auguri a tutti loro....che Gesù sia per loro in ancora sicura nella loro vita.. - facebook.com facebook Oggi in tribunale a Latina per il processo a un altro leone nero della rete. Claudio Rotella, 58 anni, di Aprilia. Gli squadristi digitali, uno alla volta, devono capire che #odiaredevecostare . È un principio della democrazia. x.com