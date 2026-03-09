Guasto improvviso sulla condotta di nuovo senza acqua quattro comuni della provincia

Un guasto improvviso sulla condotta ha causato la sospensione dell’acqua in quattro comuni della provincia. La perdita si è verificata a pochi giorni dai lavori effettuati da Acqualatina, che avevano interessato sei località, creando così nuovi disagi ai residenti. Le autorità stanno intervenendo per ripristinare il servizio e gestire la situazione.

L'interruzione idrica annunciata da Acqualatina a Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina fino al pomeriggio di oggi. Disagi anche a Latina A meno di una settimana dai lavori effettuati da Acqualatina, che hanno portato allo stop idrico in sei comuni della provincia pontina, ecco nuovi disagi. "A causa di un guasto improvviso sulla condotta adduttrice proveniente da Sardellane", si legge sul sito della società che gestisce il servizio idrico, rimangono senza acqua tre comuni, quelli di Sabaudia, San Felice Cierceo e Terracina, e disagi sono stati registrati anche a Latina. Come fa sapere ancora Acqualatina, nelle tre città l'interruzione idrica, iniziata questa notte all'1, è prevista fino al pomeriggio di oggi, 9 marzo.