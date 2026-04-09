Guasto sulla condotta | senza acqua quattro comuni della provincia di Latina

Da giovedì 9 aprile, quattro comuni della provincia di Latina stanno affrontando un'interruzione dell'acqua causata da un guasto sulla condotta principale. I territori di Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina e Pontinia sono senza fornitura idrica, creando disagi per le abitazioni e le attività locali. La situazione si protrae dal pomeriggio e al momento non sono state comunicate tempistiche precise per la ripresa del servizio.

Senza acqua quattro comuni pontini. Continuano i problemi per i cittadini della provincia di Latina. Dal pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile, infatti, è prevista una nuova interruzione idrica che interessa i territori di Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina e Pontinia.Come spiega Acqualatina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Guasto improvviso sulla condotta, di nuovo senza acqua quattro comuni della provinciaL’interruzione idrica annunciata da Acqualatina a Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina fino al pomeriggio di oggi. Guasto improvviso, manca l’acqua in due comuni della provincia di Latina. Le zone interessateManca l’acqua in alcune zone di due comuni della provincia pontina per un guasto. Temi più discussi: Nuovo guasto alla condotta: Castelsardo resta ancora una volta senza acqua; SASSARI: COLLEGAMENTO DELLA NUOVA CONDOTTA IN VIA SAVOIA; Guasto all’acquedotto: senza acqua alcune località di Alpago e Tambre; Siracusa, Guasto alla condotta di via Trapani: senz’acqua la Borgata, intervento in corso. Guasto sulla condotta: senza acqua quattro comuni della provincia di LatinaAnnunciata da Acqualatina una nuova interruzione idrica dal pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile, a Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina e Pontinia. Qui tutte le informazioni ... latinatoday.it Guasto alla condotta Tavo Sud: ospedale di Penne senza acqua, attivate autobottiDisagi diffusi nel Pescarese a causa dei danni provocati dal maltempo delle ultime 48 ore. La rottura della condotta idrica Tavo Sud ha infatti compromesso l’erogazione dell’acqua in diverse aree del ... veratv.it Per un guasto tecnico sulla linea, i treni percorrenti la tratta PISA - LA SPEZIA potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni * 19335 (LA SPEZIA - PISA) fermo dalle ore 11:13 * 19342 (PISA CLE - MASSA CENTRO ) cancellato, viaggiatori con 18442 * 1935 x.com Leggi l'articolo - Guasto tra Livorno Ferraris e Bianzè, disagi anche per i pendolari biellesi FOTO - facebook.com facebook