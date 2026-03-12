Conservatorio Mascagni sabato 14 marzo il concerto del duo Agostini-Persichini

Sabato 14 marzo il Conservatorio Mascagni ospiterà un concerto del duo Agostini-Persichini, inserito nella quarta edizione di

Prosegue la quarta edizione de "Il Sabato del Mascagni", la rassegna concertistica del Conservatorio Statale di Musica Pietro Mascagni diretta dal M° Giovanni Nesi e realizzata con il sostegno di Laviosa Foundation. Il decimo appuntamento è in programma sabato 14 marzo alle 16.30 nell'Auditorium "Cesare Chiti" del Conservatorio, con ingresso libero fino a esaurimento posti. Il dialogo tra violoncello e pianoforte darà vita a un percorso musicale di grande intensità espressiva, nel quale la profondità lirica della scrittura brahmsiana si affianca alla raffinatezza melodica e alla tensione poetica della musica di Chopin.

– & 14/03/2026 · Auditorium Cesare Chiti, Conservatorio Mascagni, Livorno · Ore 16.30 Giovanni Agostini, violoncello Nico Persichini, pianoforte Musiche di J. Brahms e F. Chopin - facebook.com facebook