Paura per lo Sporting la squadra di pallamano si sente male negli spogliatoi per un odore misterioso
Due atleti della squadra di pallamano dello Sporting sono stati ricoverati in ospedale dopo aver accusato problemi di salute negli spogliatoi, dove si è diffuso un odore sospetto. Altri membri della squadra sono stati curati sul posto a causa di sensazioni di malessere legate a un odore tossico presente negli spogliatoi dello stadio. La squadra ha interrotto gli allenamenti per alcuni minuti.
Due giocatori della squadra di pallamano dello Sporting sono finiti in ospedale e altri sono stati curati allo stadio dopo essersi sentiti male a causa di un odore tossico che si respirava negli spogliatoi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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