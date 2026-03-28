Paura per lo Sporting la squadra di pallamano si sente male negli spogliatoi per un odore misterioso

Due atleti della squadra di pallamano dello Sporting sono stati ricoverati in ospedale dopo aver accusato problemi di salute negli spogliatoi, dove si è diffuso un odore sospetto. Altri membri della squadra sono stati curati sul posto a causa di sensazioni di malessere legate a un odore tossico presente negli spogliatoi dello stadio. La squadra ha interrotto gli allenamenti per alcuni minuti.

Due giocatori della squadra di pallamano dello Sporting sono finiti in ospedale e altri sono stati curati allo stadio dopo essersi sentiti male a causa di un odore tossico che si respirava negli spogliatoi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Attimi di paura prima del consiglio Regionale: uomo si sente male e sviene

Paura allo stadio: si sente male e sviene improvvisamente, soccorso con il defibrillatoreMomenti di paura allo stadio Ferraris nel pomeriggio di oggi, domenica 25 gennaio, poco dopo la partita Genoa-Bologna, quando un tifoso ha accusato...

Tutto quello che riguarda Paura per lo Sporting la squadra di...

Discussioni sull' argomento Attacchi via social a Leonardo Fabbri, la solidarietà dell’assessora Perini. Odio inaccettabile e vergognoso; Italia, paura e ossessione Mondiali; Spareggio per i Mondiali, l'Irlanda del Nord pronta al catenaccio. È il nostro passato, e ci fa paura; Grosso: Non rivedo mai quel rigore del 2006: ho paura che non entri.

Suarez mima il gesto del ‘rubare’, polemiche in Portogallo: volano parole grosse tra i presidenti di Sporting e PortoPost gara concitato dopo l’andata della semifinale di Coppa di Portogallo: Villas-Boas mente perché ha paura ... goal.com

Momenti di grande paura nel primo pomeriggio di sabato alla periferia di Roma - facebook.com facebook

A Chiusi, in un istituto scolastico, è stata stoppata la consueta benedizione pasquale, una tradizione che andava avanti da decenni. E qui la domanda: a chi fa paura una benedizione Nessuno obbliga nessuno. Chi non crede non partecipa, come è normale i x.com