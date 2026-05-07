A Senigallia, un esponente politico ha accusato un altro di aver tentato di ricattare la democrazia attraverso alcune dichiarazioni pubbliche. Si attendono risposte da parte dei candidati alla guida della città, in particolare riguardo alla loro vicinanza a un ex generale coinvolto in questioni militari. Nel frattempo, un candidato civico ha mantenuto il silenzio di fronte a un intervento di un Ministro, senza rilasciare commenti sulla situazione.

? Domande chiave Chi sono i candidati vicini a Vannacci pronti a guidare la città?. Perché il candidato civico è rimasto in silenzio davanti al Ministro?. Come influenzerà la gestione della filiera il futuro dei concessionari balneari?. Cosa nasconde la parata dei ministri prevista nei prossimi giorni?.? In Breve Incertezza normativa per imprese balneari dopo quattro anni di governo Meloni.. Candidato sindaco civico accusato di legami con la destra e correnti di Vannacci.. Prossima parata ministeriale a Senigallia per confermare accordi tra destra e candidati.. Critiche a Mazzi per gestione centralizzata della filiera e impatto direttiva Bolkestein.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia, Romano critica Mazzi: ‘Un tentativo di ricatto alla democrazia

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