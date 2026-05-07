A Senigallia, il Palazzo Comunale si è illuminato con la luce del simbolo della Croce Rossa. La cerimonia ha richiamato l’attenzione sull’attività dei volontari, che intervengono per garantire la sicurezza sul territorio. Durante l’evento sono stati illustrati i sette principi fondamentali che ispirano ogni intervento umanitario, senza entrare nel dettaglio delle azioni specifiche svolte.

? Cosa scoprirai Come operano concretamente i volontari per la sicurezza del territorio?. Quali sono i sette principi che guidano ogni intervento umanitario?. Perché il presidente Marconi ha chiesto il sostegno del 5×1000?. Come influisce il contributo dei cittadini sulla gestione dei soccorsi?.? In Breve Celebrazione l'8 maggio per l'anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant.. I volontari operano seguendo i sette principi cardine del movimento internazionale.. Sostegno operativo tramite il 5×1000 con codice fiscale 02614950422 per il Comitato ODV.. Fondi destinati all'acquisto mezzi e formazione per servizi di soccorso a Senigallia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia: il simbolo della Croce Rossa illumina il Palazzo Comunale

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