Lo scorso fine settimana a Senigallia, volontari della Croce Rossa con brevetto OPSA si sono allenati nelle operazioni di soccorso acquatico. L’attività ha coinvolto persone formate per intervenire in situazioni di emergenza in mare. L’evento ha visto una sessione di addestramento dedicata alle tecniche di salvataggio e assistenza in ambiente acquatico. È stato un momento di preparazione per i soccorritori impegnati a garantire la sicurezza in spiaggia.

? Cosa sapere Volontari Croce Rossa con brevetto OPSA si sono addestrati a Senigallia lo scorso fine settimana.. Il corso sperimentale PWC eleva gli standard di soccorso acquatico sulla Spiaggia del Velluto.. I volontari della Croce Rossa Italiana con brevetto OPSA hanno trascorso l’ultimo fine settimana sulla spiaggia di Senigallia impegnati nel corso sperimentale PWC, un percorso di alta specializzazione tecnica dedicato al soccorso in ambiente acquatico. L’attività si è concentrata sulla Spiaggia del Velluto, trasformando il litorale in un centro operativo per l’addestramento avanzato. Il programma ha coinvolto gli operatori specializzati nel soccorso in acqua attraverso esercitazioni pratiche, momenti di confronto e attività di squadra finalizzate a perfezionare le capacità operative in scenari marini complessi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Soccorso acquatico: la Croce Rossa sfida il mare a Senigallia

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