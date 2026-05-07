Senigallia | gli studenti del Liceo svelano i rischi dei Pfas

Gli studenti di un liceo di Senigallia hanno portato alla luce i rischi legati ai Pfas, sostanze chimiche presenti in molti oggetti di uso quotidiano. Durante un progetto scolastico, hanno analizzato come queste molecole possano contaminare l’ambiente e entrare nella catena alimentare. Le loro ricerche hanno evidenziato che i Pfas si trovano in prodotti come imballaggi alimentari e articoli di cosmetica, e sono stati identificati nei campioni di acqua e suolo della zona.

? Cosa scoprirai Quali oggetti comuni che usiamo ogni giorno contengono queste molecole?. Come fanno i Pfas a entrare nella nostra catena biologica?. Perché gli studenti del Liceo Medi hanno avviato questa ricerca?. Chi sono gli esperti che spiegheranno i rischi alla cittadinanza?.? In Breve Incontro alla Rocca Roveresca di Senigallia l'8 maggio 2026 alle ore 18:00.. Esperti Esalex srl Baldoni Bettini e Latini spiegano la natura chimica delle molecole.. Giovanni Spinozzi e Debora Cuini di Isde discutono sostenibilità e medicina ambientale.. Ricerca coordinata dal professor Michelangelo Mazzara sulla presenza di Pfas in oggetti comuni.. Venerdì 8 maggio 2026 alle ore 18:00, il salone della Rocca Roveresca di Senigallia ospiterà l’incontro divulgativo Pfas: questi sconosciuti per svelare i rischi delle molecole invisibili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia: gli studenti del Liceo svelano i rischi dei Pfas Notizie correlate Cittiglio: 3 esperti svelano i rischi PFAS e aria sporcaUna conferenza pubblica dedicata agli inquinanti emergenti e ai loro effetti sulla salute si terrà sabato 28 marzo alle ore 21. Leggi anche: Enrico Galiano incontra gli studenti del Liceo Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Gambelli (Progetto Senigallia Riformista): Studenti ignorati: voto negativo ai servizi della biblioteca; Edoardo Mancini tra i 10 finalisti di Le Stelle di Domani: il talento del Panzini vola alla finale nazionale; Senigallia al centro: ecco la lista dei candidati a sostegno di Massimo Olivetti; Turismo tra leisure e business: esperti a confronto a Senigallia sulle nuove prospettive del settore. Senigallia, il liceo scientifico Medi si aggiudica la vittoria nei Campionati del Patrimonio 2026. La selezione e la visita al Museo Archeologico NazionaleSENIGALLIA - La squadra del Liceo Scientifico Medi di Senigallia si aggiudica la fase regionale MARCHE dei Campionati del Patrimonio 2026 e si qualifica per la selezione nazionale Con il punteggio ... corriereadriatico.it A Senigallia, studenti in cucina per l'inclusioneSedici studenti divise in coppie. In ognuna, un ragazzo con disabilità insieme a un compagno di classe. Arrivano dalle otto scuole alberghiere delle Marche e per una mattina si sono riuniti a ... rainews.it Civici Marche, a Senigallia il secondo Congresso regionale https://vivere.me/gKxG-f - facebook.com facebook Sicurezza stradale, sette patenti ritirate tra 25 e 26 aprile a Senigallia e Numana. 18enne in stato d'ebbrezza, niente licenza fino a 21 anni. Raffica di multe #ANSAmotori #ANSA x.com