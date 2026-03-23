Una conferenza pubblica dedicata agli inquinanti emergenti e ai loro effetti sulla salute si terrà sabato 28 marzo alle ore 21.00 nel municipio di Cittiglio, in via Provinciale 46. L’iniziativa, promossa dal Comitato Ambiente Verbano, mira a sensibilizzare cittadini e amministratori sui rischi ambientali e sulle strategie di prevenzione necessarie per il territorio. L’evento vedrà l’intervento di tre medici esperti, referenti territoriali dell’associazione internazionale ISDE – Medici per l’Ambiente, che analizzeranno temi cruciali come il legame uomo-ambiente, l’impatto dell’inquinamento atmosferico e i rischi delle sostanze perfluoroalchiliche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cittiglio: 3 esperti svelano i rischi PFAS e aria sporca

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