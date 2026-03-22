LeBron James ha battuto il record di presenze in stagione regolare detenuto da Robert Parish, arrivando a 1.611 partite giocate. La sua performance si aggiunge a una carriera lunga e costellata di incontri disputati. La partita in cui ha raggiunto questa cifra si è svolta recentemente, confermando la sua presenza costante sul campo nel corso degli anni.

LeBron James ha superato il record di Robert Parish per le presenze in stagione regolare, raggiungendo quota 1.611 partite giocate. Il giocatore dei Los Angeles Lakers ha ottenuto questo traguardo nella gara contro i Miami Heat disputata a Miami. La vittoria è stata ottenuta nonostante le condizioni difficili di una doppia sfida consecutiva con scarso riposo notturno. L’atleta ha registrato una prestazione completa con 19 punti, 15 rimbalzi e 10 assist, chiudendo la partita con un’azione decisiva. L’evento si colloca nel contesto di una stagione caratterizzata da sfide fisiche e critiche esterne sulla composizione della squadra. Il successo deriva dalla capacità di gestire lo sforzo mentale e fisico in trasferta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - LeBron batte il record di Parish: 1.611 presenze

Articoli correlati

Leggi anche: Record di presenze per il Polo EUR: oltre 1,5 milioni di presenze nel 2025, +50% rispetto all'anno precedente

Ecco i rookie all'All Star Game. Flagg ha battuto un record di LeBron. E il suo compagno di stanza…L'Nba ha annunciato i partecipanti al Rising Stars dell'All Star Game che si giocherà venerdì 13 all’Intuit Dome dei LA Clippers.

Approfondimenti e contenuti su LeBron batte

Temi più discussi: Nba: Spurs ai playoff, LeBron James eguaglia il record dei Lakers; LeBron James esclude l’acquistu di franchise NBA è finisce a speculazione annantu à l’espansione in Las Vegas; LeBron James pareggia un record storico di Robert Parish.

Partite NBA in carriera: LeBron James eguaglia il record di Robert ParishLa spettacolare longevità della carriera unica di LeBron James ha ricevuto un altro riconoscimento nella vittoria dei Lakers di ieri sera a Miami. Quasi trent'anni fa, esattamente il ... pianetabasket.com

NBA, LeBron James raggiunge il record di Parish con una tripla doppia a MiamiAlla sua partita numero 1.611 in carriera, raggiungendo il record all-time di Robert Parish, LeBron James continua il suo splendido momento di forma realizzando una tripla doppia da 19 punti, 15 rimba ... sport.sky.it

I risultati della notte NBA – Doncic e LeBron inarrestabili piegano Houston. Boston batte Golden State, vincono OKC e Minnesota basketinside.com/serie-a/recap-… x.com

NBA - Ancora una partita e LeBron James si prederà in solitaria anche il 1° posto nella classifica All-Time di partite giocate in carriera: la scorsa notte a Miami il Re ha raggiunto a quota 1,611 l'Hall Of Famer Robert Parish facebook